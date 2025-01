Selon un faisceau d'indices de plus en plus consistant, il apparait qu'Apple aurait bel et bien stoppé la production de son casque de réalité mixte Vision Pro.

Le casque proposé à 4000 euros en France et à 3500 dollars partout ailleurs s'est finalement heurté à la réalité : le marché du casque de réalité virtuelle reste une niche avec finalement peu d'acheteurs parés à payer le prix fort, surtout si la partie logicielle et l'expérience ne se démarquent pas du reste de la concurrence, signée Apple ou pas.

Apple aurait déjà réduit le production du casque dès l'été 2024 après avoir sécurisé un stock suffisant jusqu'à 2025 selon les projections révisées en marge de la réponse du public . Les fournisseurs auraient ainsi produit entre 500 000 et 600 000 unités.

Pour autant, les lignes de productions ne seraient pas démantelées, Apple espérant sans doute un sursaut des ventes avec la possibilité de relancer la production au besoin... La marque se tourne toutefois plus largement vers la production du nouveau casque sous puce M5 attendu pour la fin de cette année, alors que la version plus abordable ne serait pas prévue avant 2027...

Concernant Apple, on tente d'expliquer la situation par le fait que le Vision Pro n'était pas destiné au grand public (alors pourquoi le proposer à la vente et imposer une prise en mains d'une heure en Apple Store ? Situation lunaire si le casque était réellement destiné aux professionnels). Apple aurait ainsi fait une fleur aux particuliers fortunés curieux de gouter aux nouvelles technologies de pointe de sa propre production... Pas certain que l'explication soit véritablement convaincante...

Reste que le public, échaudé par la situation pourrait rejeter un peu plus le prochain casque d'Apple, qui s'annonce au moins aussi cher que la première version.