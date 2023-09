Microsoft vient d'annoncer ne plus supporte Visual Studio pour Mac. L'application de développement en restera donc à la version actuelle 17.6 avec un maintien des correctifs de sécurité et mise à jour des technologies Apple pendant deux années, avant d'être complètement et définitivement abandonnée.

Le géant américain annonce malgré tout continuer à fournir des mises à jour du runtime afin de permettre aux utilisateurs de créer et fournir des applications basées sur .NET6 et .NET 7 ainsi que les frameworks Mono. Mais depuis hier, le support est coupé.

Selon Microsoft, le choix a été réalisé après analyse profonde des remarques et statistiques d'usage de son application. Il a donc été décidé que le maintien de son logiciel n'était plus rentable, et Microsoft préfère réorienter ses équipes de travail vers la version Windows de Visual Studio. Par ailleurs, Microsoft réoriente les utilisateurs vers Visual Studio Code associé à divers Dev Kits plus spécialisés.

L'annonce fait toutefois débat dans la sphère des développeurs : certains vont se retrouver dans une position délicate, mais plus globalement, cet abandon pose la question de la survie de certaines technologies et notamment MAUI.