C'est une fonctionnalité qu'Nvidia avait rapidement évoquée il y a quelques mois et qui était quelque peu passée inaperçue au milieu des annonces concernant les RTX 4070Ti. Nvidia a toutefois développé une technologie baptisée RTX Video Super Resolution qui vise à améliorer la qualité d'image des contenus vidéo.

Nvidia va ainsi au-delà du jeu vidéo et propose une solution plus polyvalente qui s'adresse aux vidéos lues sur les PC. L'idée est principalement de s'adresser aux contenus en ligne via le streaming afin d'améliorer la qualité des contenus depuis une source dont la définition est relativement basse ou peu constante. Mais l'option peut également profiter aux lecteurs multimédias standards, c'est d'ailleurs le cas depuis un partenariat noué avec le lecteur open source VLC.

L'idée du RTX Video Super Resolution est de proposer une mise à l'échelle des vidéos, soit de permettre de passer d'une vidéo 720p ou 1080p à de la vidéo en 1440, 2160p ou même plus.

L'intégration de l'option au sein de VLC 3.0.19 RTX Vetinari permettrait ainsi de profiter de contenu en ultra HD depuis une source en 1080P à condition de disposer d'une carte graphique de génération RTX 3000 ou RTX 4000. Les deux marques indiquent que la mise à l'échelle n'entrainerait ainsi qu'une charge GPU de 7% sur une RTX 4090. Les résultats sont plutôt encourageants et le gain en précision et en qualité bien réelle, même si dans ses démonstrations, Nvidia a tendance à un peu trop embellir la situation, rapporte VideoCardz.