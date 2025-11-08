Une équipe d'astronomes de l'International Centre of Radio Astronomy Research (ICRAR) a dévoilé une image spectaculaire de la Voie lactée. Il s'agit de la plus grande carte couleur en basse fréquence radio jamais réalisée, capturant la vue de notre galaxie depuis l'hémisphère sud.

Comparée à une précédente version de 2019, la nouvelle image est deux fois plus nette, dix fois plus sensible et couvre une surface doublée.

Comment une telle prouesse technique a-t-elle été réalisée ?

Ce travail est le fruit de 18 mois de recherche menés par Silvia Mantovanini, doctorante à l'université Curtin d'Australie-Occidentale.

Elle a utilisé la puissance des supercalculateurs du Pawsey Supercomputing Research Centre pour traiter et compiler les données issues de deux vastes relevés astronomiques : GLEAM et GLEAM-X. Les observations ont été effectuées avec le radiotélescope Murchison Widefield Array (MWA).

Au total, ce sont des centaines d'heures d'observation et environ 1 million d'heures de calcul CPU qui ont été nécessaires pour assembler la mosaïque, cataloguant près de 98 000 sources radio.

Que révèle cette nouvelle carte galactique ?

L'image offre une perspective unique car elle permet de percer les nuages de gaz et de poussière qui masquent la lumière visible.

" Vous pouvez clairement identifier les restes d'étoiles explosées, représentés par de grands cercles rouges ", explique Silvia Mantovanini. " Les plus petites régions bleues indiquent des pépinières stellaires où de nouvelles étoiles se forment activement. "

Cette distinction visuelle, basée sur différentes longueurs d'onde radio, permet aux scientifiques de démêler les structures cosmiques et de mieux comprendre la formation et la mort des étoiles. L'étude de la luminosité des pulsars pourrait également aider à percer les mystères d'objets énigmatiques.

Quelle est la prochaine étape pour l'astronomie radio ?

Selon Natasha Hurley-Walker, chercheuse principale du projet GLEAM-X, " aucune image radio basse fréquence de l'ensemble du plan galactique sud n'avait été publiée auparavant, ce qui en fait une étape passionnante en astronomie ". Elle ajoute que cette vue " permet de dévoiler de grandes structures astrophysiques difficiles à imager à des fréquences plus élevées ".

Si cette carte est une référence, elle sera surpassée par le futur radiotélescope SKA-Low de l'Observatoire SKA, qui promet une sensibilité et une résolution des milliers de fois supérieures.

N.B. : Source images : ICRAR.