Le froid n'épargne personne sur la route, que ce soit une voiture thermique ou électrique, la consommation étant plus importante. Mais le froid est encore plus délicat sur les véhicules qui utilisent des batteries.

Pendant les vagues de froid, la consommation augmente considérablement du fait que la batterie a besoin d'atteindre une température entre 25 et 35° pour fonctionner parfaitement. De plus, le chauffage dans l'habitacle induit également une surconsommation. Le froid provoque enfin une charge plus lente des batteries, et ce même si vous utilisez un superchargeur.

L'entreprise Recurrent, spécialiste dans la sécurité des batteries pour véhicules électriques, a récupéré les données de nombreuses voitures électriques et comparé les résultats en fonction du froid rencontré. Pour établir son classement, la société a enregistré l'autonomie de 12 véhicules lors d'une température de 21 degrés puis comparé les même modèles entre -6 et -1°. Dans les données présentées par la société Recurrent, certaines sont enregistrées en conditions réelles ou via des estimations basées sur des télémesures embarquées.

Parmi les derniers du classement en condition réelle, signalons la Volkswagen ID.4 et la Ford Mustang Mach-E qui perdent pas moins de 30 % de leur autonomie quand la température s'abaisse alors que dans le haut du classement, les modèles du constructeur Tesla prennent les quatre premières places avec seulement une perte d'autonomie de 15, 17 ou 19 %.

Au niveau théorique, la Jaguar I-Pace ne perdrait que 3 % d'autonomie contre 32% pour la voiture électrique Chevy Bolt.