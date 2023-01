Il n'y a qu'à faire le tour d'horizon des divers modèles 100% électriques proposés en Europe pour s'apercevoir que les marques chinoises sont déjà bien ancrées sur le marché, et notamment grâce à des prix particulièrement attractifs.

Pourtant traditionnellement peu populaires en Europe et aux USA sur le marché du véhicule thermique, les constructeurs chinois réussissent à s'imposer avec des modèles électriques à faire rougir les constructeurs européens.

Des véhicules chinois performants et moins chers

Trop installés sur les technologiques thermiques essence et diesel, les constructeurs traditionnels affichent parfois un certain retard dans l'électrification de leurs gammes de véhicules et, avouons-le également, les avancées sont principalement poussées par la contrainte des échéances votées à Bruxelles visant la fin du diesel et plus globalement des véhicules thermiques d'ici 10 à 15 ans.

Sur le salon de l'électronique de Las Vegas, Patrick Koller, président de l'équipementier Forvia a un avis très tranché sur la question : pour lui, les constructeurs chinois pourraient rapidement avoir la main mise sur le marché du véhicule électrique, notamment parce qu'ils sont dans la capacité de proposer des véhicules performants à des coûts hors de portée des constructeurs européens.

Pour le patron de Forvia, les Chinois sont capables de proposer de "bons véhicules" pour 10 000 euros moins chers que les concurrents européens. La situation s'explique par des dépenses en capital moindres, un cout du travail plus abordable et des couts de R&D plus faibles.

Un autre effet est également particulièrement flagrant : depuis 2015, le prix moyen des véhicules électriques n'a fait qu'augmenter aux USA et en Europe, alors qu'il a été divisé par deux en Chine pour passer sous le prix des véhicules essence.

Actuellement, les véhicules électriques chinois représentent 5,8% de parts du marché européen. Il se pourrait donc que les marques leaders en Chine sur le segment comme BYD, Hongqi ou Nio s'invitent durablement en Europe et en hexagone.