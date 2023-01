Véhicule un peu à part dans la gamme ID de véhicules purement électriques de Volkswagen, le modèle ID.Buzz, en reprenant les codes du Combi VW des années 60 connaît un succès remarqué.

Le minivan, déclinable en version 5 places ou en utilitaire (variante ID.Buzz Cargo), a immédiatement fait l'objet d'une forte demande malgré un tarif démarrant à plus de 60 000 €.

C'est que son design mixant nostalgie et éléments modernes et sa grande modularité constituent une proposition originale tout en profitant des avantages de la motorisation électrique et de prises de courant multiples à bord.

Grosse montée en puissance ?

D'ici quelques mois, une nouvelle version va faire son apparition. Le modèle Volkswagen ID.Buzz GTX promet de se différencier des autres variantes en proposant une motorisation beaucoup plus puissante, tout en s'appuyant toujours sur la plateforme modulaire MEB.

Ainsi, selon Autocar, il proposera une motorisation de 340 chevaux, soit plus que ce que proposent les véhicules ID.4 et ID.5 (299 chevaux maximum). De quoi proposer encore plus de réactivité et d'autonomie, d'autant plus qu'il est aussi question de renforcer la capacité de la batterie bien au-delà des 77 kWh actuellement proposés.

Version allongée, variante California...

Un ID.Buzz GTX surpuissant, est-ce vraiment nécessaire dans la gamme quand les études suggèrent que les voitures électriques doivent être légères et dotées d'une batterie électrique calibrée pour ne pas pénaliser le véhicule par un poids qui finit par pénaliser les performances sur les gros modèles ?

Il faut sans doute de tout pour répondre à la demande. D'ailleurs, Volkswagen prévoit décliner ses modèles ID.Buzz dans une version allongée de 25 cm pour ajouter sans doute des batteries plus conséquentes, sans compter une future variante California qui reprendra pleinement l'esprit du Combi initial et de son esprit aventureux mais qui n'arriverait qu'en 2025.