Alors qu'Apple propose la mise à jour iOS 17.2 depuis le début de la semaine, la mise à jour iOS 17.3 est en bêta pour les développeurs. Elle est l'occasion d'introduire une nouvelle fonctionnalité Stolen Device Protection.

Cette protection face vol de l'iPhone est décrite comme " l'ajout d'une couche de sécurité supplémentaire dans le cas improbable où quelqu'un aurait volé votre téléphone et obtenu votre code d'accès. " En test, elle peut être activée via les réglages, puis Face ID et code.

Avec l'activation de la protection en cas de vol de l'appareil, Apple explique que l'accès aux mots de passe enregistrés nécessite Face ID (ou Touch ID). La modification de paramètres sensibles tels que le mot de passe associé à l'identifiant Apple est en outre protégée par un délai de sécurité. De quoi permettre à la victime du vol de prendre des dispositions nécessaires.

Apple précise que le délai d'une heure n'est pas nécessaire si l'iPhone se trouve dans un lieu connu. Le domicile ou le lieu de travail sont cités en exemple. Les différents cas de figure avec l'activation de Stolen Device Protection sont détaillés comme suit.

Données biométriques requises pour :

Accéder aux mots de passe du trousseau iCloud

Demander une nouvelle Apple Card (États-Unis)

Effacer tous les contenus et réglages

Désactiver le mode Perdu

Envoyer de l'argent à des personnes avec Apple Cash (États-Unis)

Utiliser l'iPhone pour configurer un nouvel appareil

Utiliser les méthodes de paiement enregistrées dans Safari

Données biométriques + délai d'attente d'une heure nécessaires pour :

Modifier le mode passe de l'identifiant Apple (Apple ID)

Activer la clé de secours pour l'identifiant Apple

Modifier le numéro de téléphone ou le contact de confiance

Ajouter Face ID ou Touch ID

Supprimer Face ID ou Touch ID

Désactiver Find My (Localiser)

Désactiver la protection en cas de vol de l'appareil

" Alors que les menaces contre les appareils des utilisateurs continuent d'évoluer, nous travaillons sans relâche pour développer de nouvelles protections puissantes pour nos utilisateurs et leurs données ", déclare un porte-parole d'Apple (CNBC).

" Le chiffrement des données de l'iPhone est depuis longtemps leader du secteur, et un voleur ne peut pas accéder aux données d'un iPhone volé sans connaître le code d'accès de l'utilisateur. Dans les rares cas où un voleur peut observer l'utilisateur saisir le code d'accès puis voler l'appareil, Stolen Device Protection ajoute une nouvelle couche de protection sophistiquée. "