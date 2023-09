Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de trois articles liés au gaming / streaming. Que vous diffusiez vos parties ou que vous ayez envie d'écraser la concurrence, vous y trouverez votre compte.

Commençons avec le boitier d'acquisition vidéo Avermedia Live Gamer Ultra. Cette petite boite se connecte entre votre PC et l'écran que vous utilisez afin de capturer l'image et soit l'enregistrer, soit la diffuser sur Twitch ou encore YouTube, par exemple. Il retransmet les prises en 4K 60 fps, se connecte en USB 3.0 et dispose d'un rétroéclairage RGB.

Ce boitier d'acquisition vidéo Avermedia Live Gamer Ultra est proposé à 173,90 € au lieu de 234,99 € soit 26% de réduction chez Rue du commerce. La livraison est offerte sous 5 jours.





Continuons avec le volant PC Logitech G920 Driving Force. Cet appareil, servant à se trouver au plus proche de la simulation automobile, est composé d'un bloc volant avec retour de force. Le volant, en lui-même, est tissé de cuir Alcantara et dispose des touches classiques d'une manette. Le pédalier, quant à lui, est doté de trois pédales en aluminium avec ressorts mécanique pour le rappel. Le tout est compatible avec la PS4, la PS5 et PC.

Ce volant PC Logitech G920 Driving Force est vendu 250,29 € au lieu de 419 € soit 40% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est offerte pour le lendemain.





Enchainons avec le clavier Asus Gaming ROG STRIX Scope RX. Cet outil de frappe mécanique est doté de touches carrées stables permettant un toucher confortable, notamment grâce à ses switches RX Red. Il dispose de touches multimédias et se connecte en filaire.

Ce clavier Asus Gaming ROG STRIX Scope RX est commercialisé 99,99 € au lieu de 139,99 € soit 28% de ristourne chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





Et n'oubliez pas de consulter nos meilleurs bons plans sur le stockage flash et les stations météo.