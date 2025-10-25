Le volcan Taftan, un stratovolcan culminant à 3 940 m dans le sud-est de l'Iran, était considéré comme éteint depuis presque 710 000 ans. Cependant, une étude publiée dans la revue Geophysical Research Letters change la donne.

Des scientifiques ont détecté un soulèvement du sol de 9 cm près de son sommet sur une période de dix mois, entre juillet 2023 et mai 2024. Ce phénomène indique une accumulation de pression sous la surface, un signal que le volcan est en train de se réveiller.

Qu'est-ce que les satellites ont révélé ?

L'alerte a d'abord été donnée par des témoignages sur les réseaux sociaux en 2023, faisant état d'émissions gazeuses et d'odeurs de soufre perceptibles jusqu'à la ville de Khash, à 50 km de distance.

Intrigué, Mohammadhossein Mohammadnia, un doctorant de l'IPNA-CSIC*, a réexaminé les images de la mission Sentinel-1 de l'Agence spatiale européenne. Les données radar ont confirmé un gonflement de la surface, signe d'une activité souterraine.

La région étant isolée et politiquement instable, la surveillance par satellite est le seul moyen efficace de suivre l'évolution du volcan.

Quelle est la cause de cette activité soudaine ?

Les chercheurs ont calculé que la source de ce soulèvement se situe à une profondeur de 490 à 630 m. C'est bien moins profond que le réservoir de magma principal, localisé à plus de 3,5 km sous la surface.

Deux hypothèses sont avancées. Soit une modification du système hydrothermal qui provoque une accumulation de gaz, soit un léger déplacement de magma qui libère des gaz dans les roches supérieures, augmentant la pression et faisant gonfler le sol.

Les facteurs externes comme des séismes ou des précipitations ont été écartés par les scientifiques.

Faut-il craindre une éruption imminente ?

Pour l'instant, il n'y a pas de raison de paniquer. Cependant, le volcanologue Pablo González, auteur principal de l'étude, souligne que la pression accumulée devra " se libérer d'une manière ou d'une autre à l'avenir, soit violemment, soit plus tranquillement ".

Le statut du Taftan est désormais requalifié de dormant et non plus éteint, une distinction qui modifie la perception du risque.

" Cette étude ne vise pas à semer la panique chez les gens. C'est un appel à la vigilance pour les autorités de la région en Iran afin qu'elles allouent des ressources pour surveiller cela ", insiste Pablo González.

* Instituto de Productos Naturales y Agrobiología - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Espagne).