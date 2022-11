Sur les cendres (ou les particules) du scandale du dieselgate, le constructeur Volkswagen a franchement accéléré sur sa stratégie de migration vers la voiture électrique et a déployé une gamme VW ID désormais bien étoffée.

Depuis l'annonce de la citadine Volkswagen ID.3 en 2019, commercialisée ensuite en 2020, le constructeur a enrichi la série de plusieurs modèles touchant différents segments avec les ID.4, ID.5 et jusqu'à la version ID.6 proposée en Chine, en passant par quelques singularités comme le van ID.Buzz, réminiscence électrique du célèbre Combi VW qui connaît un joli succès malgré un tarif élevé.

Les véhicules exploitent une plateforme modulaire MEB similaire et adaptée à la motorisation électrique, facilitant la conception rapide de véhicules offrant un vaste habitacle, de l'autonomie et de la connectivité pour de la télémétrie et des mises à jour OTA (Over The Air).

Les véhicules électriques VW ID plébiscités

La stratégie de motorisation électrique commence à porter ses fruits dans un contexte déjà concurrentiel et Volkswagen annonce avoir passé le cap symbolique des 500 000 véhicules électriques VW ID livrés depuis les débuts de la gamme.

Le constructeur indique avoir 135 000 véhicules ID en commande et prendre les mesures pour les livrer le plus rapidement possible malgré les problèmes toujours présents d'approvisionnement en composants et matières premières.

La firme rappelle qu'elle ne produira plus que des voitures électriques en Europe à partir de 2033, deux ans avant la fin des ventes de véhicules thermiques neufs sur le Vieux Continent.

Aller vite dans un marché en cours de formation

Son objectif reste d'assurer 70% de ses ventes européennes en motorisation électrique d'ici 2030, et de plus de 50% aux Etats-Unis et en Chine. Dix nouveaux modèles électriques doivent être lancés d'ici 2026, de manière à se doter d'un large catalogue, du véhicule électrique d'entrée de gamme à moins de 25 000 euros au modèle premium Aero B, qui deviendra la VW ID.7.

Volkswagen ID.Buzz, le van électrique séduisant

Volkswagen doit aller vite pour faire face à une concurrence chinoise qui s'annonce redoutable, comme l'ont montré les nombreux modèles de constructeurs automobiles chinois en démonstration durant le Mondial de l'Auto 2022 de Paris (auquel la firme allemande ne participait pas), mais aussi pour rattraper l'américain Tesla qui conserve une longueur d'avance avec ses Tesla Model 3 et Tesla Model Y, désormais produites à des centaines de milliers d'exemplaires par trimestre.

La firme d'Elon Musk devrait se rapprocher du million de véhicules électriques produits cette année et continue de faire évoluer les capacités de production de ses usines Gigafactory implantées sur plusieurs continents.