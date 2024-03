L'avenir du véhicule électrique est en partie défini par la capacité des véhicules à recharger leurs batteries en un temps le plus réduit possible, et ce, sans endommager les cellules de stockage.

L'augmentation de la puissance des systèmes de recharge trouve ainsi rapidement des limites, puisque cela entraine dans une grande majorité des cas une surchauffe des modules avec une dégradation progressive à la clé.

Deux modèles se distinguent sur le marché sur la vitesse de recharge avec les Zeekr 001 et Li Auto Mega qui affichent une charge de 10 à 80% en seulement 10 minutes. On espère ainsi voir des modèles proposer une recharge complète en 5 minutes d'ici à deux ans, voire 3 minutes seulement.

Doper la recharge, sans changement matériel et sans danger

Chez Volvo, cette course à la recharge rapide est également un enjeu clé, et la marque pourrait s'inspirer de la Zeekr 001 de Geely, propriétaire du constructeur suédois.

Volvo vise ainsi la charge en seulement 18 minutes contre 26 minutes actuellement pour le Volvo EX30, simplement via une évolution logicielle.

La bonne nouvelle est donc que ce gain de vitesse sera transposable sur tous les modèles du constructeur puisqu'il ne s'agit que d'une mise à jour logicielle qui n'impose aucun changement matériel.

Volvo rassure en indiquant que la charge ainsi proposée conservera le même niveau de densité énergétique et d'autonomie, avec des temps de recharge améliorés sur toute la durée de vie de la batterie, sans aucun impact négatif sur cette dernière.

Pour réussir cet exploit, Volvo s'est rapproché de Breathe Battery Technology pour modifier l'algorithme de charge et d'optimiser la courbe de recharge. La courbe a été modifiée pour se rendre plus dynamique et des retours d'informations en direct de l'état de la batterie pour lui permetre de recevoir la plus grande puissance possible sans l'endommager. On pourrait ainsi augmenter la puissance de 30% en moyenne.

Outre une augmentation de la vitesse de charge, le cycle empêcherait le phénomène de placage du lithium qui intervient lors de la recharge à haute puissance et qui débouche sur un blocage des ions entre l'anode et la cathode.