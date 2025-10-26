Le coût de la recharge à domicile est l'un des derniers grands freins à l'adoption massive de la voiture électrique. Pour y répondre, Volvo a décidé de frapper un grand coup. Le constructeur suédois vient d'annoncer une initiative aussi simple que percutante : offrir un an d'électricité gratuite à tous les nouveaux acheteurs de ses modèles 100 % électriques.

Une opération pilote, lancée sur son marché domestique, qui pourrait bien faire des émules.

Comment fonctionne cette offre de recharge gratuite ?

L'offre, qui débutera en février 2026 en Suède, est le fruit d'un partenariat entre Volvo et le fournisseur d'énergie Vattenfall. Le principe est simple : pour tout achat ou leasing d'une Volvo électrique neuve, le constructeur s'engage à rembourser les coûts de l'électricité consommée pour la recharge à domicile pendant un an. La limite est fixée à 5 150 kWh, ce qui, selon Volvo, correspond à environ 25 000 kilomètres au volant d'un grand SUV comme l'EX90.





Le processus est entièrement automatisé. L'utilisateur doit simplement avoir un contrat d'électricité avec Vattenfall et utiliser la fonction de "recharge intelligente" de l'application Volvo Cars. L'application se charge de suivre la consommation électrique du véhicule et de la déduire de la facture d'énergie principale.

Quelles sont les conditions et la vraie nature de l'offre ?

Si l'offre est alléchante, elle est soumise à quelques conditions. Elle n'est pour l'instant réservée qu'aux clients particuliers en Suède. De plus, elle repose sur l'utilisation obligatoire de la fonction de recharge intelligente de l'application Volvo. Ce n'est pas un détail anodin : cette fonction optimise automatiquement les sessions de charge pour qu'elles aient lieu durant les heures creuses, lorsque l'électricité est moins chère et, souvent, plus verte.





Enfin, le remboursement est plafonné à un prix moyen de 1,5 couronne suédoise (environ 0,16 €) par kWh. C'est donc une incitation forte, mais encadrée, qui pousse l'utilisateur à adopter des comportements de recharge plus vertueux.

Quelle est la vision de Volvo à long terme ?

Cette initiative n'est que la première étape d'une stratégie plus vaste. En habituant ses clients à la recharge intelligente et pilotée, Volvo prépare le terrain pour la prochaine grande avancée : la recharge bidirectionnelle, ou V2X (Vehicle-to-Everything). Dès 2026, avec l'arrivée de modèles compatibles comme le EX90, le programme sera étendu pour permettre aux propriétaires de réinjecter l'énergie de leur voiture dans leur maison ou sur le réseau électrique.





L'objectif est de transformer la voiture électrique en une composante active de l'écosystème énergétique domestique. Face au succès espéré de ce projet pilote, Volvo a déjà confirmé son intention de l'étendre à d'autres pays en Europe et au-delà.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette offre sera-t-elle disponible en France ?

Pour le moment, aucune date n'a été annoncée pour la France. L'initiative est d'abord lancée en Suède en février 2026. Volvo a indiqué vouloir l'étendre à d'autres pays européens, mais cela dépendra du succès du projet pilote et de la capacité à nouer des partenariats avec des fournisseurs d'énergie locaux.

Dois-je changer de fournisseur d'électricité pour en profiter ?

Oui, en Suède, l'offre est conditionnée à la souscription d'un contrat d'électricité avec le partenaire de Volvo, Vattenfall. Si le programme est étendu à la France, il est très probable qu'un partenariat similaire soit mis en place avec un grand fournisseur d'énergie français.

Qu'est-ce que la recharge bidirectionnelle (V2X) ?

La technologie V2X (Vehicle-to-Everything) permet à une voiture électrique non seulement de se recharger, mais aussi de restituer l'énergie de sa batterie pour alimenter une maison (Vehicle-to-Home, V2H) ou pour la réinjecter sur le réseau électrique public (Vehicle-to-Grid, V2G), notamment pendant les pics de consommation.