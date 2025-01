En complément du badge attestant d'un examen de sécurité indépendant introduit fin 2023 et de la section « Sécurité des données », Google déploie sur le Google Play Store un nouveau badge « Vérifié ». Il est dédié aux applications VPN.

Le but est de mettre en avant et d'aider les utilisateurs à identifier plus facilement les applications VPN privilégiant la protection de la vie privée et la sécurité. Google parle ainsi de renforcer la confiance vis-à-vis des applications VPN qui sont téléchargées.

Le cas échéant, le badge « Vérifié » est mis en évidence sur la page de détails de l'application VPN, ainsi que dans les résultats de recherche. De nouvelles sections ont également été créées pour présenter les applications VPN vérifiées.

Ce que signifie le badge pour vous

La présence du badge « Vérifié » implique qu'une application VPN adhère aux directives de sécurité de Google Play et a obtenu une validation de niveau 2 de l'audit MASA (Mobile Application Security Assessment) de l'App Defense Alliance.

D'autres critères retenus sont un compte de développeur pour une organisation, l'historique d'utilisation avec au moins 90 jours sur la plateforme, un niveau d'adoption par les utilisateurs supérieur à 10 000 installations et 250 avis.

« Bien que d'autres facteurs contribuent à l'évaluation, le respect de ces exigences augmente considérablement les chances d'une application VPN d'obtenir un badge ' Vérifié ' », écrit Google.