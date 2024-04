Créée en 1992, FDN (French Data Network) est une association à but non lucratif et le plus ancien fournisseur d'accès à Internet de France. Elle fournit aujourd'hui plusieurs centaines de lignes ADSL, VDSL, FTTH et donc des accès VPN (réseau privé virtuel).

FDN propose aujourd'hui un VPN public et gratuit pour que tous les internautes puissent naviguer tranquillement et ce, où qu'ils soient.

Il vous suffit d’installer le logiciel OpenVPN sur l'appareil de votre choix et de télécharger ensuite la configuration du VPN de FDN.

Le VPN public de FDN exploite les serveurs de l'association et cette dernière s'engage à préserver votre vie privée en n'enregistrant pas vos données.

N'hésitez pas à contribuer par un petit don ou même à vous engager dans l'association pour les soutenir si vous en avez la possibilité.

Rendez-vous sur cette page pour profiter du VPN gratuit de FDN.