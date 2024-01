Ce matin, une toute nouvelle fusée a réussi à décoller depuis la Floride pour prendre la direction de la Lune. Il s'agit d'un nouveau lanceur baptisé Vulcan Centaur, développé par le groupe industriel ULA qui regroupe Lockheed Martin et Boeing.

Le lanceur est l'occasion de tester de nouvelles technologies pour le compte de la NASA, notamment l'alunisseur Peregrine qui le compose. Car la mission implique d'aller poser un chargement assez particulier à la surface de la Lune.

C'est Astrobotic qui a développé l'alunisseur au fil d'un contrat à 108 millions de dollars. La NASA compte désormais sur les sociétés externes pour développer une grande partie des technologies nécessaires à ses missions, afin d'économiser au maximum son budget.

Une fusée à la cargaison étonnante

Peregrine devrait aller se poser à la surface de la Lune, sur une des faces visibles de notre satellite naturel. L'alunissage ne devrait pas intervenir avant le 23 février prochain.

En marge des missions d'études des formations entourées de mystère présentes sur le site d'alunissage, la sonde a également une mission secondaire bien plus étonnante.

Commandée par la société américaine privée Celestis, il s'agira de déposer sur la Lune l'ADN de Tory Bruno, PDG de United Launch Alliance (ULA) ainsi que de son épouse et ce n'est pas tout. Plusieurs réceptables constituent la cargaison, chacun abritant des cendres ou de l'ADN de dizaines de personnes célèbres, dont le créateur de Star Trek Gene Roddenberry ainsi que sa femme, et des acteurs de la série. On peut ainsi citer Nichelle Nichols, DeForest Kelley, James Doohan, mais également Douglas Trumbull, créateur des effets visuels du film 2001 : l'Odyssée de l'espace et Rencontres du troisième type.

Dans les urnes, on devrait également retrouver les cendres de 4 présidents américains : George Washington, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy ainsi que Ronald Reagan.

Celestis est une startup spécialisée dans l'inhumation dans l'espace, et pourrait nouer un contrat sur le long terme avec ULA pour l'acheminement d'ADN ou de cendres de défunts sur la Lune.