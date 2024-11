Warcraft est sans conteste un monument du jeu vidéo : le jeu de stratégie s'est imposé comme une référence du genre et a véritablement lancé le concept dans l'univers du jeu vidéo, avant de se décliner dans divers styles.

Et pour le trentième anniversaire de la saga, Blizzard a tenu un événement dédié et annoncé la sortie de Warcraft 1 remastered et Warcraft 2 Remastered avec une disponibilité immédiate.

Si Warcraft résonne chez beaucoup de joueurs aujourd'hui comme le MMORPG World of Warcraft, rappelons que la saga s'est lancée comme un jeu de stratégie proposant des affrontements entre les humains et les orcs. Le premier opus lancé en 1994 s'intitulait d'ailleurs Warcraft : Orcs and Humans, puis Warcraft II : Tides of Darkness lancé en 1995 est venu consolider les bases de la franchise.

Les deux titres sortent ainsi en version remasterisées avec des graphismes retravaillés, des textures haute définition et des modèles repensés. Le framerate est également débridé et une option permettra de basculer automatiquement aux graphismes d'époque à la volée. La partie sonore a également été retravaillée et l'on voit arriver de nouvelles options comme la personnalisation des raccourcis, un classement et des parties multijoueurs en ligne pour Wacraft 2.

Les deux jeux sont proposés séparément, à 9,99€ pour le premier volet et 14,99€ pour le second.

En marge, Warcraft 3 Reforged (la réédition de 2020 du troisième opus) profite d'une mise à jour 2.0 avec de nouveaux graphismes également et diverses améliorations.