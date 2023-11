Les fans de Warhammer sont aux anges depuis la présentation de Warhammer 40 000 : Space Marine 2 lors des Game Awards 2021. Le jeu présenté comme un TPS proposera de se glisser dans la peau d'un UltraMarine et de plonger dans l'univers danse du jeu de rôle de Games Workshop.

Après plusieurs vidéos de présentation et de gameplay mettant l'accent sur des graphismes sublimes, un niveau de détail ahurissant et des combats plus que nerveux, Focus Entertainment arrive avec une mauvaise nouvelle : le titre voit sa sortie repoussée au second semestre 2024.

Il faudra donc attendre de longs mois pour accéder à ce Third Person Shooter, Focus explique souhaiter se laisser le temps de peaufiner le titre afin de garantir la meilleure expérience possible aux joueurs et s'engage à ce titre à proposer un jeu qui dépassera les attentes des joueurs.

La date de sortie précise devrait être révélée à l'occasion des Game Awards le 7 décembre prochain, avec sans aucun doute la présentation de plus de contenu. Rappelons que le jeu proposera une édition collector assez conséquente et au prix proportionnel de 249,99€