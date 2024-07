Warhammer 40K Space Marine 2 est une des sorties très attendues des fans du jeu de rôle de Games Workshop. Avec une sortie repoussée plusieurs fois déjà, l'impatience grandit chez les joueurs parés à défendre l'imperium de la menace tyranide.

Et malheureusement pour Saber Interactive et Focus Entertainment, cette impatience a amené à une fuite d'ampleur, puisqu'une copie jouable du titre est désormais disponible sur la toile.

Le studio précise qu'il s'agit d'une fuite d'ampleur, qui concerne toutefois une version du titre qui date d'environ 1 an et ne reflète donc pas la version finale qui est attendue d'ici septembre.

Reste que cette version pèse environ 75 Go et couvre la campagne complète du titre. La build ainsi en fuite contiendrait également tous les éléments nécessaires pour jouer en ligne avec d'autres Space Marines. Sur les sites de jeu russophones, on peut ainsi déjà trouver des vidéos de gameplay de presque 1 heure qui dévoilent l'intrigue du titre et l'ensemble des mécaniques du jeu.

Saber Interactive a pris la parole pour demander aux joueurs et fans de ne pas télécharger le titre et d'attendre la version finale. Le studio redoute ainsi que des années de travail acharné et des investissements colossaux ne soient réduits à néant par cette sortie... Le risque est également pour les joueurs les plus impatients de se faire gâcher les nombreuses surprises et rebondissements préparés par le studio.

Reste que pour ceux qui ont pu déjà jouer au titre, les retours sont globalement excellents et très encourageants. Les joueurs rapportent ainsi une optimisation au point, avec un titre capable de tourner en haute définition avec une simple RTX 3060. Certains évoquent même n'avoir téléchargé le titre que pour se faire un avis à l'image de ce qu'aurait pu proposer la version de démonstration abandonnée à la dernière minute par Saber Interactive.