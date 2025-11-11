Le "poster boy" des Ultramarines prend officiellement du galon. Demetrian Titus, le protagoniste du jeu vidéo à succès Space Marine 2, fait une entrée fracassante dans le lore officiel du jeu de plateau Warhammer 40,000.

Games Workshop a confirmé lors du Warhammer World Championship la promotion de Titus au rang de Capitaine de la Seconde Compagnie. Il sera au centre d'une nouvelle campagne massive.

Quelle est cette nouvelle promotion ?

C'est une rédemption complète pour le héros de Warhammer. Après avoir été dégradé lieutenant et arrêté pour hérésie (fin de Space Marine 1), Titus regagne son titre.

Un trailer cinématique le montre acceptant sa "mission impossible" : reprendre les 500 Mondes d'Ultramar. Cette promotion lui est donnée par le Primarque Roboute Guilliman lui-même.

Ce nouveau statut de "Maître du Guet" signifie qu'il remplace le Capitaine Acheran (celui qui "ne pouvait épargner que 3 hommes" dans Space Marine 2). On suppose qu'Acheran est mort. De nouvelles figurines accompagnent l'annonce, montrant Titus avec ses alliés Gadriel (Space Marine 2) et Metaurus (la série animée Secret Level).

Que contient cette nouvelle campagne Warhammer 40K ?

L'extension s'appelle "500 Worlds: Titus". C'est une série de quatre livres. Elle détaille la "Réclamation Ultramarienne" et la guerre sur le Front Vespator.

L'ennemi principal est confirmé : une force de Necrons dirigée par Nekrosor Ammentar, le créateur de la "malédiction du Destructeur".

Les livres contiendront du lore, un nouveau système de campagne (où trois factions se battent pour des territoires), de nouvelles missions et des détachements inédits pour la faction Space Marine et les Necrons.

Est-ce que cela annonce l'intrigue de Space Marine 3 ?

Absolument. Bien que Saber Interactive (le développeur) n'ait rien confirmé, la convergence est trop évidente. Le succès sismique de Space Marine 2 a poussé Games Workshop à canoniser son héros.

En faisant des Necrons les nouveaux grands méchants de Titus sur table, il est presque certain qu'ils seront les antagonistes de Space Marine 3.

Cela répond aussi à une critique : le jeu vidéo se concentrait sur les Thousand Sons, laissant croire aux nouveaux fans que c'était la seule faction du Chaos. Cette extension prépare le terrain pour la suite.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'advient-il de Leandros ?

Le zélé chapelain qui a arrêté Titus à la fin du premier jeu est toujours là. Les sources d'IGN notent qu'il passe Space Marine 2 à menacer Titus.

Même avec cette promotion et la bénédiction d'un Primarque, il est peu probable que Leandros soit convaincu.

Qui sont les alliés de Titus sur les nouvelles figurines ?

Games Workshop a dévoilé les "Gardiens d'Ultramar". Ils incluent des visages connus des fans des jeux et séries : Gadriel (l'un des coéquipiers de Titus dans Space Marine 2) et le Sergent Vétéran Metaurus (apparu dans l'épisode de l'anthologie animée Secret Level).