Warner Bros. Games est dans la tourmente depuis l'échec de son dernier jeu d'envergure. Suicide Squad Kill the Justice League n'a pas convaincu le public, et la sanction a été quasi immédiate puisque Warner a coupé les vivres à Rocksteady et orchestré une restructuration du studio.

Cela a également entrainé le départ de David Haddad, le responsable de la division gaming de Warner Bros. C'est principalement l'orientation jeu service de Suicide Squad qui a enterré le jeu, combiné à un manque cruel de contenu et une compétitivité renforcée sur ce segment spécifique. Avec une perte de 200 millions de dollars, WB souhaite passer à autre chose et réduit la voilure.

Un nouveau batman dans les tuyaux

La situation implique ainsi des changements majeurs pour le développement du jeu basé sur Wonder Woman, l'héroïne Amazone. Le titre aurait déjà englouti plus de 100 millions de dollars et il aurait subi plusieurs reboots, son avenir reste à ce jour incertain.

David Zaslav, PDG de Warner Bros Discovery a précisé lors d'une conférence avec les investisseurs que la division jeux vidéo de Warner allait désormais se recentrer sur 4 licences uniquement : Hogwarts Legacy, Mortal Kombat, Game of Thrones et DC, notamment Batman.

Rocksteady a d'ailleurs confirmé plancher à un nouvel épisode vidéoludique de Batman qui sera un jeu en solo. Quand on regarde le succès et la qualité des précédents jeux Batman Arkham, on ne peut que se réjouir d'apprendre la nouvelle.