Ce n'est pas parce que l'on exploite une franchise aussi populaire et dense que Warhammer que l'on est assuré du succès. C'est ce que constate avec amertume Frontier depuis le lancement de son dernier jeu vidéo en date.

Sorti le 7 novembre dernier sur Xbox Series, PS5 et PC, Warhammer Age of Sigmar : Realms of Ruin ne rencontre pas le succès attendu. Une situation qui contraint le studio à contacter ses actionnaires.

Car malgré des critiques plutôt favorables, le titre ne se vend pas au rythme prévu, Steam ayant enregistré un pic assez faible de 1572 joueurs actifs en simultanée. Ce succès limité a entrainé une réaction immédiate en bourse : le cours de l'action de Frontier Developments a chuté de 22,76%.

La situation est critique alors même que me studio était déjà bousculé et menait un plan de restructuration complexe. Le studio avait récemment abandonné son label Frontier Foundry pour se recentrer sur le développement pur de jeux de gestion et simulations de construction.

Le groupe va donc se lancer prochainement dans le développement d'une simulation de construction en marge de la sortie de contenu additionnel pour Realms of Ruin et le support d'Elite Dangerous et F1 Manager.