Le cœur de Waze, c'est sa communauté : des millions d'utilisateurs qui signalent en direct les embouteillages, la présence policière, les accidents, les fermetures de voies, et bien d'autres aléas. C'est cette force collective qui a fait sa popularité, lui permettant de se démarquer de géants comme Google Maps, malgré une part de marché moindre (27% aux États-Unis contre plus de 70% pour Google Maps en 2024). Mais parfois, le système s'emballe. Un accident, par exemple, pouvait générer une cascade d'alertes distinctes : "accident", "trafic", "présence policière", voire "voie bloquée". Sur l'écran, les icônes se superposaient, et à l'oreille, les messages pouvaient se succéder sans fluidité. C'est précisément ce "bruit" visuel et sonore que Waze entend désormais maîtriser. L'idée est simple : regrouper ces informations pour une meilleure digestion par le conducteur.

Comment Waze va-t-il simplifier vos alertes routières ?

Cette évolution majeure trouve son origine dans une requête d'utilisateur, Cleiton Casarotto, soumise via la "Waze Suggestion Box". Il a décrit une situation où plusieurs incidents au même endroit devraient se fondre en une seule notification, par exemple : "Radar et accident signalé devant". Une idée qui a fait mouche. Un membre de l'équipe Waze a confirmé en mai que cette fusion était "dans les tuyaux" pour un futur proche. Concrètement, attendez-vous à des messages vocaux combinés, comme "Trafic dû à une fermeture de voie et zone de construction", ou des icônes sur la carte qui synthétisent plusieurs informations. Cette approche va transformer la manière dont les informations sont présentées, rendant la navigation moins intrusive et plus intuitive. C'est une amélioration bienvenue pour l'expérience utilisateur, qui promet une conduite plus sereine et moins distrayante.

Waze et Google Maps : vers une fusion inévitable ?

L'intégration de cette nouvelle fonctionnalité relance inévitablement le débat sur l'avenir de Waze, propriété de Google depuis 2013. Bien que les deux applications aient des philosophies différentes – Google Maps étant une solution tout-en-un pour l'exploration du monde, Waze se concentrant exclusivement sur la navigation en temps réel – les ponts se multiplient. L'année dernière, Google a commencé à importer les signalements de radars de Waze vers Google Maps, et le support des signalements d'incidents dans Android Auto et CarPlay a intensifié les spéculations. Malgré ces rapprochements, et le fait que les équipes Waze et Google Maps travaillent désormais sous le même toit (avec la dissolution de l'équipe marketing de Waze), aucune annonce officielle ne laisse présager une fusion complète. Pour l'heure, les deux plateformes conservent leurs identités distinctes, mais cette synergie croissante ne manque pas d'alimenter les discussions sur leur avenir commun.

Foire Aux Questions (FAQ)





Qu'est-ce que la nouvelle fonctionnalité de Waze ?



Waze va introduire une fonctionnalité permettant de fusionner plusieurs alertes routières (comme un accident, du trafic et la présence policière) en une seule notification, qu'elle soit visuelle sur la carte ou sonore. L'objectif est de simplifier l'information pour le conducteur.

Quand cette nouveauté sera-t-elle disponible ?



Un membre de l'équipe Waze a confirmé en mai que cette fonctionnalité était "dans les tuyaux" pour un "futur proche". Bien qu'aucune date précise n'ait été annoncée, elle pourrait arriver relativement vite, suite à une demande populaire des utilisateurs.

Waze et Google Maps vont-ils fusionner ?



Malgré les spéculations et le fait que les équipes travaillent sous le même toit, Google n'a jamais officiellement annoncé de fusion complète entre Waze et Google Maps. Les deux applications conservent des objectifs et des fonctionnalités distincts, bien que des partages de données et des rapprochements fonctionnels existent déjà.