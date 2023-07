Cela fait 10 ans déjà que Google a racheté la startup israélienne à l'origine de Waze, une solution de guidage GPS parmi les plus populaires au monde avec une communauté de plus de 140 millions d'utilisateurs à travers le monde.

Mais voila, au fil des années, le succès de Waze a toujours fait de l'ombre à Google maps, au point que ce dernier a emprunté pas mal d'idée à son homologue. Depuis la fin d'année dernière, Waze a été intégrée à Geo, la même branche d'Alphabet qui gère Maps, Earth ainsi que Street View.

Waze fait de l'ombre à Maps

Le service a progressivement perdu en autonomie puisqu'il a opéré une transition du système publicitaire qui lui était propre vers la technologie Google Ads. Situation qui va entrainer quelque 500 licenciements chez Waze, notamment au niveau des postes orientés sur "la monétisation de Waze Ads, dans les ventes, le marketing, les opérations et l'analyse."

On peut alors naturellement se demander si tout cela n'amorce pas une fusion plus globale de Waze au sein de Google, et une intégration plus large dans Maps. Il se murmure d'ailleurs que la décision aurait déjà été prise au fil d'une réunion stratégique s'étant tenue à Mountain View le 11 juillet dernier. Situation sur laquelle ni Google ni Waze ne souhaite parler, renvoyant à des déclarations précédentes qui indiquaient que Google était soucieux de conserver une application qui reste très populaire avec une communauté active très engagée.

Il serait en effet surprenant de voir Waze disparaitre, d'autant que Google vient tout juste d'opérer le changement essentiel qui serait au coeur de la fusion : reprendre la main sur la monétisation de l'application. Puisque Waze et Maps ont leurs propres communautés, il est désormais logique pour Google d'exploiter les deux entités séparément sans les fusionner pour maximiser les profits et toujours une audience plus large.