Dans la version 4.107 récemment déployée de l'application Waze sur iOS, Google corrige un problème rencontré au niveau de la planification des trajets, qui se montre salvateur pour les utilisateurs.

Waze corrige son planificateur de trajets

Le service de géolocalisation et de navigation par satellite communautaire Waze vient ainsi de corriger un problème dans la planification des trajets sur iOS qui empêchait l'application de prendre en charge le trafic en temps réel pour le calcul de la durée des trajets, et renvoyait ainsi des données erronées et parfois très loin du compte dans la suggestion de l'heure de départ. Une situation qui entrainait des retards et qui handicapait l'optimisation des trajets pour contourner les zones de bouchons.

De fait, depuis plusieurs semaines, les utilisateurs de Waze sur iOS profitaient d'un service à la fiabilité incertaine, et qui ne profitait pas des avantages de son aspect communautaire. Le problème a été résolu dans la dernière mise à jour, encore faut-il procéder à son installation pour pouvoir en profiter pleinement.

La mise à jour permet également l'intégration d'améliorations au niveau de la signalisation des radars ainsi que l'affichage des différents modules de caméra (radars de vitesse ou caméras de feu rouge).