Google vient de mettre à jour son service Waze et les applications associées. L'application de navigation communautaire s'offre depuis quelques jours une interface retravaillée pour se rendre plus ergonomique.

Il devient ainsi plus facile de signaler l'état de la rouge via une nouvelle icône de danger accessible depuis l'écran de navigation et qui envoie désormais vers un menu simplifié. L'application demande ainsi à l'utilisateur "Que voyez-vous" et laisse le choix parmi une sélection d'options et d'icônes pour signaler l'état du trafic : contrôle de police, travaux, bouchons, accidents, verglas, bouchons, brouillard, véhicule en panne, route fermée...

La fonction vise à encourager les utilisateurs à signaler davantage les événements de la route, en rendant le tout plus facile d'accès et moins dangereux dans les manipulations. Car c'est l'un des principaux arguments de Waze sur le marché : combiner les signalements de l'ensemble des utilisateurs pour proposer des alertes en temps réel aux autres usagers.

Il n'est ainsi plus nécessaire de naviguer dans plusieurs menus pour créer une alerte et la partager à l'ensemble de la communauté.

Au passage, cette mise à jour supprime également quelques options de signalement autrefois proposées. Il n'est ainsi plus possible de déclarer la présence d'animaux morts sur la route ou des véhicules arrétés sur la voie.

La nouvelle version de Waze est déployée progressivement auprès des utilisateurs sur Android et iOS.