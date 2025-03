Avec la mise à jour de Waze en version 5.4, le service de navigation GPS propose une toute nouvelle fonctionnalité attendue de longue date : l'affichage tête haute directement sur le tableau de bord, à condition toutefois d'être équipé d'un véhicule compatible.

Une amélioration pour la sécurité routière

Imaginez-vous au volant, les yeux rivés sur la route, et toutes les informations de navigation juste là, dans votre axe de vision. C'est exactement ce que propose Waze avec sa dernière mise à jour. L'application peut désormais projeter ses cartes et instructions directement sur l'écran situé derrière le volant de votre véhicule. Un bond en avant pour la sécurité routière, puisque les conducteurs n'auront plus à détourner le regard de la chaussée pour consulter leur itinéraire. Cette nouveauté n'est pas anodine. Elle répond à un besoin croissant des automobilistes qui cherchent à optimiser leur confort de conduite tout en restant vigilants. En intégrant les informations de navigation au tableau de bord, Waze simplifie considérablement la vie des conducteurs et réduit les risques de distraction.



Finis les allers-retours du regard entre la route, l'écran central ou le smartphone et les données du tableau de bord pour la vitesse, Waze s'installe directement dans les écrans situés derrière le volant pour regrouper toutes les données au même endroit.

Comment ça marche concrètement ?

La magie opère grâce à la compatibilité de certains véhicules avec les systèmes CarPlay et Android Auto. Waze exploite cette technologie pour afficher ses cartes et directions sur l'écran du tableau de bord. Finis les coups d'œil furtifs à l'écran central, tout se passe maintenant juste derrière votre volant. Cependant, ne vous attendez pas à retrouver toutes les fonctionnalités de Waze sur cet affichage. L'accent est mis sur l'essentiel : votre itinéraire. Exit les signalements d'incidents routiers ou les icônes de radars. L'objectif est clair : vous offrir une visibilité optimale sans surcharger votre champ de vision.

Jusqu'ici, les constructeurs se réservaient cet espace d'affichage dédié au compte tour, vitesse, kilométrage et autres données critiques de l'état du véhicule. Mais les choses évoluent et certains fabricants font preuve d'ouverture aux applications tierces.

Quels véhicules sont compatibles ?

Malheureusement, tous les conducteurs ne pourront pas profiter immédiatement de cette fonctionnalité. Seules certaines marques proposent actuellement l'affichage d'applications tierces sur leurs écrans tête haute. Parmi les chanceux, on retrouve :

BMW

Volvo

Polestar

Certains modèles Ford

Si vous possédez un véhicule de ces quatre marques et qu'il est doté d'un écran servant de compteur principal, il vous suffit de mettre à jour Waze vers la version 5.4 pour commencer à profiter de cette nouvelle fonctionnalité. Pour les autres, patience, il est fort probable que d'autres constructeurs emboîtent le pas dans un futur proche.

L'intelligence artificielle au service de la navigation

Mais Waze ne s'arrête pas là. La firme mise également sur l'intelligence artificielle pour améliorer un peu plus l'expérience utilisateur. Cette nouvelle mise à jour apporte une interface optimisée et plus rapide, conçue pour faciliter la prise en main de l'application. L'IA pourrait bien révolutionner la façon dont nous naviguons. Imaginez une application capable d'anticiper les embouteillages avant même qu'ils ne se forment, ou de vous suggérer le meilleur moment pour partir en fonction de vos habitudes de conduite. C'est vers ce genre d'innovations que Waze semble se diriger, d'autant que l'on a déjà vu des propositions similaires auprès de simples assistants vocaux depuis quelques années.

Un pas de plus vers la voiture connectée

L'intégration de Waze directement dans le tableau de bord des véhicules est une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Non seulement cela peut améliorer la sécurité routière en jouant sur la concentration des conducteurs, mais cela pourrait également encourager les constructeurs à un peu plus d'ouverture aux applications tierces.

Car si les constructeurs dépensent chaque année des millions d'euros dans le développement de systèmes d'infodivertissement, la plupart restent hermétiques aux solutions tierces alors même que les systèmes ne sont pas toujours ni performants, ni très ergonomiques. Qui plus est ils ont tendance à vieillir assez vite, une ouverture aux services tiers leur permettrait de profiter d'une meilleure longévité. Reste donc à voir comment les autres acteurs du marché réagiront face à cette innovation.