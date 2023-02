La technologie de stockage mécanique a encore de l'avenir : les fabricants continuent de développer de nouvelles technologies visant soit à augmenter la densité des plateaux, soit à doper leurs performances.

Cela faisait plusieurs années que Western Digital évoquait une technologie développée en interne impliquant deux bras actionneurs. Cette fois c'est fait : le DC HS760 intègre la gamme Ultrastar de la marque et annonce des performances jamais atteintes pour un HDD.

Disons-le tout de suite : il ne s'agit pas d'un disque dur qui se destine aux particuliers dans l'immédiat. Il faudra encore quelques années pour voir la technologie de WD s'inviter dans des HDD abordables.

Le HS760 propose une capacité de 20 To et fonctionne sur la technologie CMR (Classic Magnetif Recording) avec une vitesse de rotation des plateaux de 7200 tr/mn.

Comment Western Digital accélère son disque dur ?

Western Digital a développé une technologie permettant d'intégrer non pas un, mais deux bras. Chaque bras dispose de têtes de lecture et écriture et se déplace ainsi sur les plateaux pour accéder aux données. Les deux bras étant indépendants, on peut voir les performances multipliées par deux.

Ainsi, Western Digital annonce un débit séquentiel doublé, et des performances 1,7 fois supérieures à celle d'un Ultrastar HS560 en aléatoire. On annonce ainsi un début de 580 Mo/s en lecture séquentielle et 550 Mo/s en écriture, ce qui le rapproche des performances des meilleurs SSD en SATA.

Reste à connaitre le prix de la bête, qui devrait être colossal, mais toutefois inférieur au prix d'un SSD de même capacité.