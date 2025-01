Welock célèbre la nouvelle année chinoise, placée sous le signe du Serpent de Bois, avec des remises pouvant aller jusqu'à 57 € sur ses serrures électroniques grâce au code VD50.

Tous les produits sont livrés depuis un entrepôt européen de la marque, et avec une garantie de 2 ans incluse.

Voici quelques serrures disponibles à prix réduit pour l'occasion, avec pour commencer la Welock Touch41.

Elle offre trois modes d’accès : par empreintes digitales (jusqu’à 100 empreintes enregistrables), par cartes RFID (jusqu’à 20 cartes compatibles) ou via un smartphone grâce à l’application Welock.





La serrure est équipée d’un écran OLED qui affiche l’état de la batterie, les paramètres et les alertes en temps réel. Alimentée par trois piles AAA, elle offre une autonomie allant jusqu’à dix mois.

Conçue pour des portes d’une épaisseur comprise entre 50 et 100 mm, elle est livrée avec trois cartes RFID. En cas de piles déchargées, un port USB permet de la déverrouiller à l’aide d’une batterie externe.

Retrouvez la serrure électronique Touch41 en promotion en ce moment à 139 € au lieu de 189 € grâce au code VD50.





Voici maintenant la Welock ToucA51, avec son clavier intégré.

Six modes de déverrouillage sont disponibles sur ce modèle : empreinte digitale, code, carte RFID, application Bluetooth, déverrouillage de secours via USB (non rechargeable) et déverrouillage à distance par WiFi (nécessite le module WIFIBOX3). Elle peut enregistrer jusqu’à 200 utilisateurs, dont 100 empreintes digitales, sans limites pour les utilisateurs de codes ou de cartes.

L'application Welock permet de déverrouiller la serrure via Bluetooth, d’ajouter des utilisateurs, de consulter l’historique des déverrouillages et de recevoir des alertes en cas de batterie faible. Le déverrouillage à distance est également possible avec le module WIFIBOX3.





La fonction de code sécurisé renforce la protection en acceptant l’insertion de chiffres incorrects avant ou après le code valide, jusqu’à 30 chiffres au total.

Adaptée à la majorité des portes respectant la norme européenne, la serrure s’installe facilement et s’ajuste aux portes d’une épaisseur de 30 à 70 mm.

Vous pouvez obtenir la ToucA51 à 119 € au lieu de 169 € avec le code VD50.





On passe à la dernière serrure, la Welock PCB51, elle aussi avec clavier.

Alimentée par trois piles AAA de 1,5 V, elle assure une autonomie pouvant atteindre un an. En cas de besoin, une batterie de secours peut être connectée via un câble micro-USB.

La serrure propose plusieurs méthodes de déverrouillage : via l'application mobile Welock, grâce au clavier intégré, par WiFi, par commande vocale avec Alexa ou encore par carte RFID. Notez que le déverrouillage à distance nécessite le boîtier WiFiBox3 de Welock, vendu séparément.

Le prix de la PCB51 tombe à 119 € au lieu de 169 € grâce au code VD50.







Et pour profiter au mieux des fonctionnalités des serrures Welock, vous pouvez opter pour le boîtier WiFiBox3, disponible en option pour tous les modèles.

Entièrement compatible avec l’ensemble des serrures de la marque, il permet de contrôler à distance l’ouverture de la porte et de vérifier si celle-ci est ouverte ou fermée. Grâce à l’application mobile ou à Alexa, il offre des fonctionnalités avancées comme le déverrouillage à distance, l’enregistrement des historiques de déverrouillages, ainsi que la gestion des cartes RFID via un QR code ou un numéro de carte. Il permet également d’ajouter ou de supprimer des empreintes digitales à distance, en utilisant leur numéro, ainsi que de gérer les codes d’accès.

Le WiFiBox3 peut également être utilisé pour connecter un interphone à votre smartphone, facilitant ainsi l’ouverture à distance de la porte d’entrée d’un immeuble ou d’un portail.



Le boîtier Welock WiFiBox3 est disponible à 99 €.