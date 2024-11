Fondée en 2013, la marque Welock se spécialise dans les serrures connectées et propose une gamme de modèles à des prix abordables.

Compatibles avec les cylindres de porte à profil européen et pour une épaisseur de porte d'intérieur de 30 à 70 mm, les serrures connectées Welock PCB51 et Welock ToucA51 en sont des exemples. Elles sont certifiées IP65 (étanches à la poussière et protégées des projections d'eau).

Avec ou sans empreinte digitale

La serrure connectée Welock PCB51 fonctionne avec trois piles AAA 1,5 V pour une autonomie de batterie de jusqu'à un an, sachant qu'une batterie de secours peut être connectée via un câble micro-USB si nécessaire.

La PCB51 peut être déverrouillée de plusieurs manières différentes : avec l'application mobile Welock (Bluetooth), à l'aide du clavier (keypad), via un déverrouillage Wi-Fi à distance, en utilisant la voix avec Alexa d'Amazon ou enfin par carte RFID. Le cas échéant, un boîtier (passerelle) WiFiBox3 de Welock sera nécessaire (vendu séparément).



La principale différence avec le modèle ToucA51 est la possibilité d'un déverrouillage par empreinte digitale. Pour ce mode de déverrouillage, les empreintes digitales de jusqu'à 99 utilisateurs peuvent être ajoutées. Si la batterie est déchargée, une sauvegarde USB peut être utilisée pour un déverrouillage.

Des prix réduits

À l'occasion des ventes du Black Friday et du Cyber Monday un code de réduction de 60 € est applicable.



Découvrez sur le site officiel toutes les promotions Black Friday.