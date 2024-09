L'été s'achève, l'automne approche...avec ses bons plans et ses promotions pour la rentrée. Chez Welock, spécialiste de la serrure connectée, ce ne sont pas les feuilles qui tombent mais les prix de ses produits à l'occasion de sa fête de l'automne avec jusqu'à 57 € de réduction sur une sélection de ses serrures à déverrouillage biométrique, à code, RFID ou déverrouillable par l'application en Bluetooth ou WiFi.

Commençons notre sélection par la serrure Welock Touch41 qui permet ainsi de déverrouiller une porte par empreintes digitales (jusqu'à 100 empreintes enregistrables), carte RFID (jusqu'à 20 cartes) ou via le smartphone avec l'application Welock compatible Android et iOS.

Un affichage OLED indique l'état de la batterie, les réglages et les alertes. La serrure fonctionne avec 3 piles AAA pour une dizaine de mois de fonctionnement et est certifiée IP65 pour un usage sur une porte en extérieur (si elle est protégée par un porche).

Cette serrure est adaptée à une épaisseur de porte allant de 50 à 100 mm et est livrée avec 3 cartes RFID. Si les piles sont à plat, pas de panique, un port USB et une batterie externe permettront de la déverrouiller.

La serrure connectée et biométrique Welock Touch41 est proposée au prix spécial de 132 € (au lieu de 189 €) avec le code AHS57 à entrer lors de la commande.

Poursuivons avec la serrure connectée et biométrique Welock SECBN51 qui offre les mêmes capacités (déverrouillage biométrique, par carte RFID ou via l'application Welock) mais se destine à des portes plus fines et généralement d'intérieur avec une certification IP54, avec une épaisseur de 30 à 70 mm.

L'écran OLED permettra de la même manière de connaître l'état de la batterie (3 piles AAA) et des alertes, avec un système similaire de déverrouillage ponctuel par port USB si elles tombent à plat.

La serrure connectée Welock SECBN51 est proposée au tarif de 132 € (au lieu de 189 €) avec le code AHS57 à entrer lors de la commande.





Welock réduit aussi le prix de la serrure connectée Welock PCB41 qui propose cette fois un clavier numérique au lieu du capteur d'empreintes. Elle peut être aussi déverrouillée par carte RFID ou via l'application.

Adaptée à des portes de 40 à 100 mm d'épaisseur, elle remplace la serrure traditionnelle sans perçage de la porte et s'installe en cinq minutes chrono. Elle peut enregistrer jusqu'à 10 codes et se destine particulièrement à des utilisations de location de courte durée.

Tout est paramétrable depuis l'application, notamment la durée de validité des codes et des cartes RFID tandis que les trois piles AAA assureront une autonomie d'environ 1 an.

La serrure connectée à code Welock PCB41 est proposée durant les promotions d'automne au tarif de 109 € (au lieu de 149 €) avec le code AHS41 à entrer lors de la commande.

Toutes les serrures connectées Welock sont commercialisées avec 2 ans de garantie et livrées depuis un entrepôt européen pour une livraison rapide.



