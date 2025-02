Comme à son habitude, Welock propose des réductions pour chaque grande occasion. Cette fois, c'est la Saint-Valentin qui est à l'honneur, avec des remises allant jusqu'à 57 € sur ses serrures électroniques grâce à des codes promo.

Pour rappel, tous les produits sont expédiés depuis un entrepôt européen de la marque et bénéficient d’une garantie de 2 ans incluse.

Voici les serrures connectées à prix réduit pour l'occasion.





Welock PCB41

Grâce à son clavier intégré, elle vous permet de déverrouiller votre porte en entrant un code personnel ou en utilisant l’une des trois cartes RFID fournies. La serrure peut mémoriser jusqu’à 10 codes personnels, dont un avec fonction administrateur.

Avec l’application Welock, verrouillez et déverrouillez votre porte à distance tout en gardant un historique détaillé des accès. Chaque ouverture est synchronisée, vous permettant de savoir précisément qui est entré et à quel moment.

À noter que le déverrouillage à distance nécessite le boîtier WiFiBox3 de Welock, disponible séparément (présenté en fin d'article).

Vous pouvez aussi offrir à vos proches un accès temporaire grâce à un mot de passe à usage limité.

Alimentée par des piles AAA, la serrure permet jusqu’à 8 000 ouvertures, soit environ un an d’autonomie avec dix utilisations par jour. En cas de batterie faible, un chargeur portable peut être utilisé pour déverrouiller la porte (pas de fonction de charge, câble USB non inclus).

Retrouvez la serrure Welock PCB41 à seulement 109 € au lieu de 149 € avec le code VD40.

Welock PCB51

Elle aussi équipée d’un clavier, cette serrure fonctionne avec trois piles AAA de 1,5 V, offrant jusqu’à un an d’autonomie. En cas de batterie faible, une alimentation de secours peut être branchée via un câble micro-USB.

Elle propose plusieurs méthodes de déverrouillage : via l’application mobile Welock, le clavier intégré, le WiFi, la commande vocale avec Alexa ou encore par carte RFID (WiFiBox3 requis pour le déverrouillage à distance).

La Welock PCB51 est en ce moment au prix réduit de 119 € au lieu de 169 € avec le code VD50.

Welock Touch41

Elle propose trois modes d’accès : par empreinte digitale (jusqu’à 100 empreintes enregistrables), par carte RFID (jusqu’à 20 cartes compatibles) ou via un smartphone grâce à l’application Welock.

Dotée d’un écran OLED, elle affiche en temps réel l’état de la batterie, les paramètres et les alertes. Alimentée par trois piles AAA, elle assure une autonomie pouvant atteindre dix mois.





Compatible avec les portes d’une épaisseur de 50 à 100 mm, elle est fournie avec trois cartes RFID. En cas de batterie faible, un port USB permet un déverrouillage d’urgence à l’aide d’une batterie externe.

Vous pouvez obtenir la serrure à empreinte Welock Touch41 au petit prix de 136 € au lieu de 189 € avec le code DSQ53.

Welock SECBN51

Elle reprend les mêmes fonctionnalités que la Touch41 (déverrouillage par empreinte digitale, carte RFID ou via l’application Welock) tout en étant spécialement conçue pour les portes plus fines et principalement d’intérieur. Avec une certification IP54, elle est compatible avec des portes d’une épaisseur de 30 à 70 mm.

Son écran OLED affiche en temps réel l’état de la batterie (3 piles AAA) ainsi que les alertes. En cas de batterie épuisée, un port USB permet un déverrouillage temporaire à l’aide d’une alimentation externe.

La Welock SECBN51 est au prix réduit de 139 € au lieu de 189 € grâce au code VD50.





Et pour tirer pleinement parti des fonctionnalités des serrures Welock, le boîtier WiFiBox3 est disponible en option pour tous les modèles.

Entièrement compatible avec l’ensemble des serrures de la marque, il permet de contrôler l’ouverture et la fermeture de la porte à distance. Grâce à l’application mobile ou à Alexa, il offre des fonctionnalités avancées telles que le déverrouillage à distance, l’enregistrement des historiques d’accès et la gestion des cartes RFID via un QR code ou un numéro de carte.

Il permet également d’ajouter ou de supprimer des empreintes digitales à distance en utilisant leur numéro, ainsi que de gérer les codes d’accès.

Le WiFiBox3 peut aussi être utilisé pour connecter un interphone à votre smartphone, facilitant ainsi l’ouverture à distance d’une porte d’immeuble ou d’un portail, il est disponible au prix de 99 €.