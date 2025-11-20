Pionnier mondial des serrures intelligentes et des systèmes de sécurité biométrique, WELOCK est reconnu comme le premier innovateur à avoir intégré la reconnaissance d'empreintes digitales avancée dans ses cylindres de serrure.

En cette période, la marque se met en mode Black Friday Festival et offre jusqu'à 70 € d'économie sur ses serrures connectées.

La livraison est gratuite depuis les entrepôts situés en Europe et au Royaume-Uni. Pour ses produits, WELOCK propose une garantie de remboursement de 30 jours, une garantie sans tracas de 2 ans et s'engage sur un support client à vie.

WELOCK Touch41 à -63 €

La WELOCK Touch41 permet de déverrouiller une porte par empreinte digitale, avec la possibilité d'enregistrer jusqu’à 100 empreintes, par carte RFID (jusqu'à 20 cartes), ou directement via l'application mobile WELOCK compatible Android et iOS.

Un écran OLED affiche l'état de la batterie, les paramètres et les alertes en temps réel. Alimentée par trois piles AAA, elle offre jusqu'à dix mois d'autonomie et bénéficie d’une certification IP65, la rendant adaptée à une installation extérieure protégée.

Compatible avec les portes d'une épaisseur de 50 à 100 mm, la Touch41 est livrée avec trois cartes RFID. En cas de batterie vide, un port USB permet d'alimenter temporairement la serrure grâce à une batterie externe. La WELOCK Touch41 est au prix réduit de 126 € avec le code VD63.

WELOCK ToucA51 à -60 €

La WELOCK ToucA51 dispose de six modes d'ouverture différents. L'accès peut s'effectuer en 0,3 s via empreinte digitale, avec la possibilité d’enregistrer jusqu'à 100 empreintes. Elle permet aussi l'utilisation de codes PIN personnalisables (jusqu'à 200), avec un système anti-espionnage visuel, ou encore le déverrouillage par carte RFID (jusqu'à 199 cartes compatibles).

L'ouverture est aussi possible via l'application WELOCK et grâce à une connexion Bluetooth sécurisée. L'ajout du module WIFIBOX3 permet de débloquer le contrôle à distance via Wi-Fi depuis n'importe où, et le déverrouillage vocal avec Alexa.

Toutes les données biométriques et les connexions Bluetooth sont protégées par un chiffrement AES. Avec certification IP65, la WELOCK ToucA51 est au petit prix de 109 € avec le code VD60.

WELOCK U81 à -70 €

La WELOCK U81 comprend un clavier intégré et un capteur d'empreintes digitales. Elle permet d'enregistrer jusqu’à 200 codes PIN, 100 empreintes et 199 cartes RFID, tout en offrant la possibilité de définir 10 administrateurs et 190 utilisateurs standards.

Une fonction anti-espionnage renforce la confidentialité. Il est possible d'ajouter des chiffres aléatoires avant ou après le code pour empêcher toute tentative d'espionnage d'une saisie. En cas de batterie vide ou de perte de téléphone, une clé physique assure un accès de secours.

Compatible avec Alexa via le boîtier WIFIBOX3 et Home Assistant, la U81 peut être pilotée depuis l'application WELOCK par Bluetooth ou Wi-Fi. Il est possible de partager des accès temporaires, consulter l'historique des ouvertures et recevoir des notifications en temps réel.

Certifiée IP65 et s'adaptant à la plupart des cylindres européens, la WELOCK U81 est au prix promotionnel de 179 € avec le code VD70.

WELOCK PCB41 Plus à -40 €

Ce modèle est conçu pour s'adapter aux standards européens et permet de remplacer facilement un cylindre existant sans perçage ni câblage, en moins de 10 minutes. Grâce à son système modulaire, il convient aux portes d'une épaisseur comprise entre 50 et 100 mm.

Polyvalente, la WELOCK PCB41 Plus propose jusqu'à six modes de déverrouillage, dont code PIN personnalisé (jusqu'à 200 enregistrés), carte RFID (jusqu'à 199 cartes compatibles), application mobile WELOCK via Bluetooth. Le module WIFIBOX3 ajoute le déverrouillage à distance via Wi-Fi et la commande vocale avec Alexa.

Une alerte de batterie faible apparaît sur la serrure dès que le niveau passe sous les 20 %, et l'état de la batterie est aussi visible dans l'application. Un port USB de secours permet une ouverture d'urgence. La WELOCK PCB41 est au petit prix de 109 € avec le code VD40.

A noter que WELOCK propose aussi la WIFIBOX3 à 99 €.

Le Black Friday Festival de WELOCK se poursuit jusqu'à la fin de ce mois de novembre.