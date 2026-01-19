Pionnier mondial des serrures intelligentes et des systèmes de sécurité biométrique, WELOCK est reconnu comme le premier innovateur à avoir intégré la reconnaissance d'empreintes digitales avancée dans ses cylindres de serrure.

WELOCK affiche actuellement des ristournes pour deux de ses produits. Elles sont à faire valoir avec des coupons de réduction à renseigner directement sur le site de la marque, au moment de passer commande.

La livraison est gratuite depuis les entrepôts situés en Europe et au Royaume-Uni. Pour ses produits, WELOCK propose une garantie de remboursement de 30 jours, une garantie sans tracas de 2 ans et s'engage sur un support client à vie.

WELOCK Touch41 à -63 €

La WELOCK Touch41 permet de déverrouiller une porte par empreinte digitale, avec la possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 empreintes, par carte RFID (jusqu'à 20 cartes), ou directement par le biais de l'application mobile WELOCK compatible Android et iOS.

Un écran OLED affiche l'état de la batterie, les paramètres et les alertes en temps réel. Alimentée par trois piles AAA, elle offre jusqu'à dix mois d'autonomie et bénéficie d’une certification IP65, la rendant adaptée à une installation extérieure protégée.

Compatible avec les portes d'une épaisseur de 50 à 100 mm, la Touch41 est livrée avec trois cartes RFID. En cas de batterie vide, un port USB permet d'alimenter temporairement la serrure grâce à une batterie externe. La WELOCK Touch41 est actuellement au prix réduit de 126 € avec le code VD63.

WELOCK ToucA51 à -50 €

La WELOCK ToucA51 dispose de six modes d'ouverture différents. L'accès peut s'effectuer en 0,3 s via empreinte digitale, avec la possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 empreintes. Elle permet aussi l'utilisation de codes PIN personnalisables (jusqu'à 200), avec un système anti-espionnage visuel, ou encore le déverrouillage par carte RFID (jusqu'à 199 cartes compatibles).

L'ouverture est également possible via l'application WELOCK et grâce à une connexion Bluetooth sécurisée. L'ajout du module WIFIBOX3 permet de débloquer le contrôle à distance via Wi-Fi depuis n'importe où, et le déverrouillage vocal avec Alexa.

Toutes les données biométriques et les connexions Bluetooth sont protégées par un chiffrement AES. Avec certification IP65, la WELOCK ToucA51 est au petit prix de 119 € avec le code de réduction VD50.

À noter que tous les modèles de serrures intelligentes de WELOCK peuvent se connecter à une passerelle WIFIBOX3 pour s'intégrer aux assistants domestiques et à Alexa. L'application peut se connecter à un nombre illimité de WIFIBOX3, chacune pouvant se connecter à huit serrures intelligentes WELOCK.