La domotique ne cesse de transformer notre quotidien, et la sécurité de notre domicile est au cœur de cette évolution. Fini le stress des clés perdues ou la crainte de laisser la porte ouverte. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une solution innovante qui allie technologie et simplicité d'installation : la serrure connectée WELOCK U71.

Ce cylindre intelligent promet de transformer votre porte classique en un système d'accès biométrique sécurisé sans nécessiter l'intervention d'un serrurier.

Que ce soit pour faciliter l'accès à vos enfants, gérer une location Airbnb ou simplement pour le confort de ne plus chercher ses clés, c'est une solution complète et abordable.

Installation et compatibilité : la simplicité à l'honneur

Vous pouvez placer la U71 sur votre porte vous-même, très simplement.

Installation éclair : il s'agit d'une installation à réaliser soi-même qui ne prend qu'environ une minute. Il suffit de remplacer votre cylindre actuel par le U71.





Ajustabilité : le cylindre est conçu avec une longueur ajustable, ce qui lui permet de s'adapter à la quasi-totalité des portes standards européennes. Pas besoin de percer ou de modifier votre porte.

3 méthodes de déverrouillage pour plus de flexibilité

La WELOCK U71 offre plusieurs manières d'accéder à votre domicile, garantissant que vous ne resterez jamais bloqué dehors :

1. Empreinte digitale ultra-rapide : le lecteur biométrique intégré reconnaît votre empreinte en seulement 0,3 seconde. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 empreintes différentes et 200 mots de passe, idéal pour toute la famille.



2. Code PIN sécurisé : la serrure dispose d'une fonction de Code Virtuel. Vous pouvez taper des chiffres aléatoires avant ou après votre vrai mot de passe pour éviter qu'un curieux ne devine votre code en regardant vos doigts ou les traces sur le clavier.



3. Contrôle via l'application : l'application dédiée vous permet de gérer les accès, de consulter l'historique des entrées/sorties et de définir des codes temporaires pour des invités ou des locataires.

En cas d'urgence absolue, une clé mécanique classique est également fournie pour une ouverture manuelle de secours.

Sécurité et autonomie

Le cylindre dispose d'une protection antivol de niveau bancaire et les données sont chiffrées pour éviter tout piratage.

Côté énergie, la serrure est conçue pour durer. Elle offre une autonomie d'environ 1 an. Si jamais vous oubliez de changer les piles malgré l'alerte de batterie faible, un port USB de secours permet d'alimenter la serrure de l'extérieur pour la déverrouiller.

Passez au niveau supérieur avec la WiFibox3

Bien que la serrure fonctionne parfaitement en local (Bluetooth), l'ajout de la WiFibox3 débloque tout son potentiel.

En connectant la serrure à cette passerelle WiFi, vous pouvez :

Déverrouiller votre porte à distance (où que vous soyez).

Gérer les utilisateurs en temps réel.

Intégrer la serrure à votre maison connectée via Alexa ou d'autres assistants vocaux.

Une offre exclusive à ne pas manquer

Si vous cherchez à sécuriser davantage votre entrée, c'est le moment idéal. WELOCK propose une réduction significative sur son dernier modèle : la serrure WELOCK U71 à seulement 159 € au lieu de 219 € grâce au code VD40.

Et en commandant directement chez le fabricant, vous bénéficiez d'avantages clients qui sécurisent votre achat :



