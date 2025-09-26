WELOCK, le spécialiste de la sécurité connectée, dévoile sa nouvelle serrure intelligente : la U81.

Dotée d'un clavier et d'un capteur d'empreintes, elle offre une gestion des accès très flexible, avec la possibilité d’enregistrer jusqu’à 200 codes PIN, 100 empreintes digitales et 199 cartes RFID. Il est possible de définir 10 administrateurs pour superviser l’ensemble, et de gérer jusqu’à 190 utilisateurs standards, offrant ainsi un contrôle complet et personnalisé.

La protection de la vie privée est renforcée grâce à une nouvelle fonction anti-espionnage permettant d’entrer des chiffres aléatoires avant ou après le code correct, rendant impossible toute tentative de deviner le véritable code en observant.

Même en cas de batterie épuisée ou de perte de téléphone, la sécurité reste garantie grâce à une clé physique intégrée, pensée pour assurer un accès de secours fiable.

La serrure U81 s’intègre parfaitement dans un environnement connecté et peut être contrôlée par la voix grâce à Alexa, via le WIFIBOX3 (vendu à part).

Avec le boîtier WIFIBOX3, il est aussi possible de contrôler la serrure via l’application WELOCK et la connexion Bluetooth. L’utilisateur peut partager des accès temporaires ou permanents, consulter en direct l’historique des ouvertures et recevoir des notifications instantanées en cas de changement d’état de la porte.

Conçue pour une installation simple et rapide, la serrure est compatible avec la plupart des cylindres européens et peut être posée soi-même en quelques minutes, sans remplacement de porte ni travaux complexes.

En ce moment, vous pouvez obtenir la WELOCK U81 à 199 € grâce au code VD50, avec livraison gratuite depuis l'entrepôt européen et garantie de 2 ans incluse.

Le pack WELOCK U81 + boîtier WIFIBOX3 est également disponible à 298 € avec le code VD50.