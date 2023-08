Attention, si vous faites partie des millions d'utilisateurs du service de messagerie WhatsApp, vous pourriez faire partie de ceux qui ne pourront plus utiliser l'application à compter de ce vendredi 1er septembre.

Une fois de plus, la messagerie instantanée va abandonner de nouveaux appareils, tant sous Android que sous iOS.

De nouveaux appareils abandonnés prochainement

Si elle fait partie des applications de messageries les plus populaires au monde, WhatsApp n'est toutefois pas du genre à s'encombrer des anciennes versions. Ainsi, le service laisse régulièrement sur la touche le support d'anciennes versions d'OS.

À compter du 1er septembre, le service ne sera ainsi plus compatible avec les appareils sous Android 4.0.1 ou antérieure ni même sous iOS 12 ou antérieur. Pour ce qui est des modèles les plus connus restés bloqués sous ces versions de système, on peut citer les Galaxy S3 Mini, Galaxy Trend II, Huawei Ascend G74, Ascend Mate ainsi qu'iPhone SE (première génération), iPhone 6S et 6S Plus.

Seule option pour continuer à utiliser le service : réussir à faire évoluer son appareil vers un OS plus récent (via une ROM custom par exemple), ou changer de smartphone pour un modèle disposant d'un système à jour.