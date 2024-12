Tous les 3 à 4 mois, la messagerie Whatsapp communique afin d'annoncer l'arrivée prochaine d'une mise à jour impliquant au passage l'abandon d'une sélection de dispositifs.

Et pour ce début d'année, Whatsapp prépare une mise à jour majeure, qui signe l'arrêt du service sur une trentaine de smartphones.

Rachetée par Meta en 2014, la messagerie Whatsapp ne cesse d'évoluer avec pour objectif de devenir le service le plus utilisé à travers le monde. Cela implique des modifications parfois profondes dans le code des applications, et l'ajout de prise en charge de certains services inaccessibles sur d'anciens smartphones.

Une fois de plus, Whatsapp va donc abandonner quelques appareils dont la configuration ne répond plus aux exigences minimales. Il s'agit le plus souvent de smartphones datant de quelques années déjà qui ne pourront donc plus profiter des dernières nouveautés de l'application ni même lancer l'application qui refusera de toute façon de se mettre à jour.

Dès le 1er janvier, c'est une nouvelle liste d'appareils qui sera donc abandonnée... Une liste qui n'est pas exhaustive puisque Whatsapp ne référence que les modèles des grands constructeurs, mais le nombre d'appareils concernés sera bien plus vaste en réalité...

Samsung : Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini

Certains de ces appareils ne sont déjà plus en mesure de lancer l'application. Il n'y aura pas d'échappatoire : si vous souhaitez continuer à profiter de Whatsapp, il faudra changer de smartphone pour un modèle plus récent.