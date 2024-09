Malgré plusieurs années au top des applications de messagerie les plus utilisées et l'acquisition par l'un des plus grands groupes au monde, Whatsapp affiche toujours quelques manques au niveau des fonctionnalités.

Meta corrige le tir du côté des thèmes des conversations, déjà proposées sur Facebook Messenger depuis des années, mais étonnamment encore indisponibles sur Whatsapp malgré les demandes répétées des utilisateurs.

Dans la bêta 2.24.17.19 de Whatsapp sur Android, il est désormais possible de choisir un thème visuel personnalisé par défaut pour toutes les conversations, ou d'en personnaliser un pour chaque fenêtre de discussion, permettant ainsi de mieux se repérer dans les divers échanges avec les autres utilisateurs.

Il devient ainsi possible de choisir la couleur des bulles de conversation, mais également de sélectionner l'image de fond des discussions... Rien de très exceptionnel puisque ce type de fonctionnalité est présente sur nombre d'applications de messagerie concurrentes depuis un bon moment...

Pour aller plus loin, Whatsapp propose même de faire varier la luminosité de chaque fenêtre de discussion, ajoutant un peu plus de personnalisation. Le groupe n'a pas encore confirmé quand l'option sera déployée au fil de la version stable de Whatsapp.