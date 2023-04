Dans le giron du groupe Meta, le populaire service de messagerie WhatsApp proposait depuis l'année dernière le support multi-device. Il s'améliore avec l'ajout de smartphones supplémentaires.

Auparavant et avec un même compte, il était possible de consulter et d'envoyer des messages depuis un navigateur web, une tablette ou un ordinateur, en plus du smartphone principal. Le tout simultanément et sans compromettre le chiffrement de bout en bout.

Désormais et sur le même principe de fonctionnement, il est question de pouvoir utiliser le même compte WhatsApp sur plusieurs smartphones en même temps. L'association d'un compte WhatsApp se fera toujours avec quatre appareils différents.

Un compte et plusieurs smartphones

" Chaque smartphone associé se connecte à WhatsApp de manière indépendante. Vos messages personnels, vos médias et vos appels sont donc chiffrés de bout en bout. Si votre appareil principal est inactif pendant une longue période, nous vous déconnectons automatiquement de tous les appareils associés ", écrit WhatsApp.

WhatsApp pense en particulier aux petites entreprises où plusieurs employés pourront répondre à des clients directement sur leur smartphone connecté au même compte WhatsApp Business. Pour autant, il y a également le cas de tous ceux qui ont régulièrement recours à plusieurs smartphones.

Le déploiement est en cours à l'échelle mondiale. Une disponibilité générale est prévue dans les semaines à venir.

Vers une association simplifiée

Dans le but de faciliter l'association d'un compte WhatsApp à d'autres appareils, le service de messagerie souligne en outre que le numéro de téléphone pourra être saisi sur WhatsApp Web, afin de recevoir un code à usage unique sur le smartphone. Puis, il suffira d'activer l'association, au lieu de devoir scanner un QR code.