WhatsApp pourrait rejoindre la liste des très grandes plateformes en ligne (ou VLOP, pour Very Large Online Platform) soumises au Digital Services Act (DSA), le règlement européen sur les services numériques.

En effet, ses chaînes, lancées en 2023 et permettant aux utilisateurs de suivre des mises à jour de personnes et d’organisations, ont dépassé le seuil des 45 millions d’utilisateurs mensuels dans l’UE, atteignant 46,8 millions au second semestre 2024.

Pour la Commission européenne, cette fonctionnalité s’apparente en effet à un réseau social, ce qui oblige WhatsApp à se conformer aux obligations du DSA, tout comme Facebook, Instagram, YouTube ou X. Ces règles visent à limiter les activités illégales et lutter contre la désinformation. Cependant, elles ne concerneraient que les chaînes WhatsApp, et non la messagerie classique.

La désignation officielle de WhatsApp comme VLOP n’a pas encore été tranchée par Bruxelles, mais la question prend une tournure politique. Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et les critiques de son vice-président, J.D. Vance, contre la régulation européenne de l’IA et de la liberté d’expression compliquent la situation. Meta, cherchant à maintenir de bonnes relations avec les États-Unis, n’hésite désormais plus à mettre la pression sur l’UE.