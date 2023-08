Pour le service de messagerie WhatsApp dans le giron de Meta, Mark Zuckerberg (patron et fondateur de Meta) indique que la création des discussions de groupe est rendue plus simple, dans la mesure où il ne sera plus nécessaire de trouver un nom pour les groupes.

Ceux qui sont en panne d'imagination pourront ainsi se contenter d'un nom créé automatiquement pour les groupes, en se basant sur la liste des participants. Déployé de manière progressive, le changement est relativement mineur en apparence, mais il revêt un aspect pratique.

Selon la façon dont les contacts ont été enregistrés sur leurs appareils, les noms des groupes apparaîtront de manière différente pour chaque participant aux discussions. Le cas échéant, le numéro de téléphone pourra être visible dans le nom du groupe ou un surnom donné.

Dans la limite de six participants

" Simplifier la création de groupes WhatsApp en les nommant en fonction des personnes dans la discussion lorsque vous n'avez pas envie de trouver un autre nom ", écrit Mark Zuckerberg. Pour autant, il y a une limite.

Les groupes sans nom seront limités à six participants, ce qui est sans commune mesure avec la capacité de créer des groupes WhatsApp comptant jusqu'à 1 024 membres. En rappelant que le sujet d'un groupe issu de son imagination est limité à 100 caractères.

La nouveauté est donc assez intimiste et sans doute appropriée à des discussions entre des proches. Même avec six participants, le nom d'un groupe généré automatiquement pourrait cependant être relativement long.

Une série d'annonces récentes

Ces dernières semaines, WhatsApp a multiplié les annonces pour le lancement officiel de diverses nouveautés.

L'envoi en HD pour le partage de photos, le partage d'écran pendant des appels vidéo et pour des appels de groupe, les messages vidéo instantanés ou encore l'arrivée des chaînes (pour le moment uniquement à Singapour et en Colombie).