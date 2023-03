En 2021, le service de messagerie WhatsApp avait fait le forcing pour tenter d'imposer et faire accepter de nouvelles conditions d'utilisation, sous peine de rendre son application inopérante. La manœuvre cavalière avait été largement critiquée, poussant WhatsApp à faire machine arrière sur ce point.

La mise à jour des conditions d'utilisation avait en outre suscité la polémique, en laissant penser que les utilisateurs devaient partager leurs données avec Facebook. Le groupe Facebook - devenu Meta - avait pédalé dans la semoule, avec des explications confuses.

Au final, il fallait comprendre davantage de latitude dans le cadre de nouveaux moyens de monétisation, mais seulement pour les entreprises et en matière de mise en relation avec les utilisateurs via un service client.

WhatsApp n'avait pas convaincu

Le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) avait déposé une plainte contre WhatsApp auprès de la Commission européenne. Il avait dénoncé la quasi-impossibilité pour les utilisateurs d'avoir une idée claire des conséquences des changements apportés par WhatsApp pour leur vie privée, notamment pour le transfert de leurs données personnelles.

Le groupe de Mark Zuckerberg avait défendu une mise à jour pour expliquer les options à disposition afin d'envoyer un message à une entreprise sur WhatsApp, et pour fournir une plus grande transparence sur la manière de recueillir et utiliser les données.

Objectif raté pour WhatsApp… même en insistant sur la conservation de communications sécurisées et privées pour tout le monde.

WhatsApp s'engage pour l'UE

Aujourd'hui, la Commission européenne annonce que WhatsApp accepte de " se conformer pleinement aux règles de l'UE, en informant mieux les utilisateurs et en respectant leurs choix concernant les adaptations contractuelles. "

Pour toute mise à jour de ses conditions d'utilisation, les engagements de WhatsApp concernent une plus grande transparence sur les modifications et leur conséquence sur les droits des utilisateurs, la possibilité pour ces derniers de refuser plus facilement des mises à jour en cas de désaccord.

L'exécutif européen souligne que des explications claires seront fournies lorsqu'un rejet ne permet plus à l'utilisateur d'utiliser les services de WhatsApp, et que les choix des utilisateurs seront respectés sans déclencher l'envoi de notifications récurrentes.

Par ailleurs, WhatsApp a confirmé ne pas partager les données à caractère personnel des utilisateurs à des fins publicitaires.