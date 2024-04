Pour une meilleure organisation et dans le but de permettre de retrouver plus rapidement des discussions, la messagerie WhatsApp annonce trois filtres : Toutes, Non lues et Groupes. Ils seront disponibles au-dessus des discussions et pourront être appliqués via un simple appui ou clic.

Lorsque des filtres sont sélectionnés, ils sont mis en évidence. Le filtre Toutes correspond à la vue par défaut où tous les messages sont affichés. Le filtre Non lues montre les messages qui n'ont pas encore été ouverts ou intentionnellement marqués comme non lus.

D'après WhatsApp, le filtre Groupes était particulièrement demandé afin de retrouver tous les groupes au même endroit et accéder facilement aux discussions en rapport. Il permet également d'afficher les sous-groupes des Communautés.

Déploiement en cours

À souligner qu'il ne sera pas possible de réorganiser les discussions au sein des filtres. Le déploiement des filtres de discussion pour WhatsApp vient de commencer. Il se poursuivra au cours des prochaines semaines, sachant que c'est un déploiement à l'échelle mondiale.

" Nous continuerons de développer davantage d'options pour vous aider à vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous ", écrit WhatsApp.

Il existait déjà d'autres possibilités de faire un tri, notamment en s'appuyant sur la recherche globale ou sur l'archivage des discussions.