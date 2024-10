Actuellement, WhatsApp s'appuie sur le carnet d'adresses du smartphone pour la gestion des contacts et une éventuelle synchronisation. Il est possible d'ajouter des contacts en saisissant un numéro de téléphone et en scannant un code QR.

Meta annonce qu'il sera bientôt possible d'ajouter et de gérer des contacts directement depuis l'ordinateur, grâce à la version web de WhatsApp et l'application pour Windows, puis sur d'autres appareils connectés.

Une option permettra également d'enregistrer un contact exclusivement sur WhatsApp. De quoi séparer et mieux faire le tri entre des contacts personnels et professionnels, ou dans le cadre d'une gestion de plusieurs comptes WhatsApp sur un même appareil.

Enfin avec les noms des utilisateurs pour WhatsApp

La nouvelle fonctionnalité pour les contacts sera ultérieurement suivie de la gestion et de l'enregistrement des contacts par nom d'utilisateur sur WhatsApp. Il ne sera alors plus nécessaire de partager un numéro de téléphone lors de l'envoi d'un message.

" Les noms d'utilisateur WhatsApp ajouteront un degré supplémentaire de confidentialité ", souligne Meta pour cette évolution qui avait fuité à plusieurs reprises.

Les nouveautés pour les contacts débarquent au gré du déploiement d'une technologie de stockage baptisée Identity Proof Linked Storage. Ce système de stockage chiffré permet aux utilisateurs d'enregistrer leurs contacts et de les restaurer automatiquement via WhatsApp.