Whatsapp devient un peu plus pratique pour les utilisateurs qui multiplient les comptes et souhaitent ainsi séparer leurs listes de contacts. Le service de messagerie permet enfin de rester connecté à deux comptes depuis un même appareil.

L'option devrait permettre de satisfaire les utilisateurs ayant un double emploi de la messagerie de type personnel et professionnel, et qui disposent donc de deux comptes séparés. L'idée est de ne plus avoir à se déconnecter d'un compte pour s'identifier avec le second, mais de pouvoir gérer les deux en simultanée, et ce, depuis le même appareil.

Le déploiement de la fonctionnalité devrait intervenir dans les semaines à venir, et implique toutefois quelques prérequis. Il faudra ainsi disposer de deux cartes SIM distinctes (ou carte SIM + eSIM) pour gérer les deux comptes puisque chaque compte est associé à un numéro de téléphone.

Une option pour connecter un second compte sera proposée, elle imposera une identification avec un code unique envoyé par SMS. Puis la connexion et la gestion des deux comptes se feront automatiquement dans l'application.