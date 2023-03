Dans le giron du groupe Meta, le populaire service de messagerie WhatsApp dévoile de nouveaux outils qui concernent les groupes et leur gestion. L'objectif demeure encore une fois de faciliter l'utilisation des groupes pour tous.

Via un onglet unique, les administrateurs vont pouvoir visualiser et gérer les demandes d'adhésion à un groupe. Ils seront ainsi en mesure de sélectionner rapidement les personnes autorisées à rejoindre un groupe.

" Lorsqu'un administrateur choisit de partager le lien d'invitation de son groupe ou de rendre son groupe accessible dans une communauté, il dispose désormais de plus de contrôle sur les personnes qui peuvent le rejoindre ", écrit WhatsApp.

Voir facilement les groupes en commun

Toujours pour les groupes, une autre nouveauté s'adresse plus directement aux utilisateurs, afin d'identifier et trouver plus simplement les groupes qu'ils ont en commun avec d'autres de leurs contacts. Il suffira pour cela de saisir un nom dans la barre de recherche et en consultant la page de contact.

WhatsApp donne l'exemple d'un utilisateur qui essaie de se souvenir du nom d'un groupe qu'il partage avec une autre personne, ou pour voir les groupes dans lesquels ils sont tous les deux.

Le déploiement de ces nouveaux outils commencera au cours des prochaines semaines et à l'échelle mondiale. Ils arrivent après le lancement des Communautés pour rassembler plusieurs groupes distincts en un même lieu.