Les experts en sécurité de Safeonweb ont découvert en début de semaine, un échantillon de données personnelles proposées sur le Dark Web qui regrouperait pas moins de 3,2 millions de numéros de téléphone et identifiants associés à la messagerie Whatsapp d'autant d'utilisateurs belges.

Le centre de cybersécurité de Belgique a ainsi prévenu une partie des utilisateurs du pays de la disponibilité de leur numéro de téléphone ainsi que leur mot de passe sur des forums spécialisés dans le piratage.

Whatsapp joue depuis son lancement sur un argument sécuritaire : le chiffrement des données de bout en bout qui rendent le service plus attractif que d'autres. Mais cela n'empêche pas les brèches au sein même des serveurs de l'application. Il semble qu'une partie des données d'utilisateurs a ainsi récemment été siphonnée, et des listes sont ainsi proposées au plus offrant sur le Dark Web.

On ne sait actuellement pas de quand datent les données ainsi proposées à la vente, il se pourrait qu'entre temps, nombre d'utilisateurs aient déjà changé de numéro de téléphone ou d'identifiant.

Le risque est de voir son compte détourné et utilisé pour mener à bien des arnaques auprès d'autres contacts. Il est donc recommandé autant que possible de faire appel à l'identification à deux facteurs pour renforcer la sécurité des comptes.