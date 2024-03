La messagerie Whatsapp profite d'une petite mise à jour de son interface lui permettant de faire un peu de place à une fonctionnalité de taille : l'intégration de l'intelligence artificielle de Meta.

L'IA de la maison mère de la messagerie s'installe ainsi dans la barre de recherche de l'application. Il ne sera donc plus nécessaire de lancer une fenêtre de conversation dédiée à l'IA ni de lancer la fonctionnalité depuis un bouton dédié.

L'intelligence artificielle pour assister les utilisateurs

L'intégration se veut donc plus transparente pour les utilisateurs qui pourront donc poser leurs questions directement dans la barre de recherche et sélectionner "Ask Meta AI" pour obtenir un résultat généré par l'intelligence artificielle.

L'IA en question se rapproche de ChatGPT et peut réaliser un ensemble varié de tâches : répondre à des questions diverses, trouver des fichiers, générer du texte ou code...

Meta espère qu'en déployant son IA sur davantage de services, les utilisateurs prendront le pli de l'utiliser, dans l'espoir, peut-être de proposer des formules plus avancées payantes par la suite.