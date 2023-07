L'application de messagerie WhatsApp utilise les numéros de téléphone afin d'identifier les comptes et affiche les noms enregistrés dans le carnet d'adresses pour les contacts. Pour contacter une nouvelle personne et lui envoyer des messages, son numéro de téléphone doit être enregistré et elle doit figurer dans le carnet d'adresses.

Avec WhatsApp pour Android et iOS, un discret changement a été repéré par WABetaInfo. Il est désormais possible d'initier des discussions avec des numéros de téléphone inconnus via une simple recherche de ces derniers. Un enregistrement des contacts dans le carnet d'adresses n'est plus nécessaire.

Étrangement, le service de messagerie dans le giron du groupe Meta n'a pas fait d'annonce officielle à ce sujet. Il ne s'agit en tout cas pas d'une fonctionnalité qui se cantonne à une version bêta de WhatsApp.

WhatsApp sur Wear OS

Meta fait par contre une annonce officielle concernant la disponibilité d'une application WhatsApp sur Wear OS pour commencer de nouvelles discussions, répondre à des appels et des messages (écrits ou vocaux) depuis une montre connectée.

La montre connectée doit être équipée de Wear OS 3. Avec chiffrement de bout en bout, les possibilités couvrent également l'affichage des photos, l'utilisation des stickers ou encore l'envoi des réactions.